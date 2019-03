La San Marco vola sempre piu´ in alto

Una stagione da incorniciare per i rossoblu di mister Stefano Turi

Eccellenza - La San Marco vola. Domenica scorsa sul terreno della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi hanno fatto fuori l'Atletico Cenaia e conquistato il terzo posto in compagnia della Pro Livorno Sorgenti scavalcando il Montecatini che ha impattato nel big match con la capolista Grosseto. A decidere le sorti del match una rete di bomber Gabriele Doretti. Un gol pesantissimo, il sesto in questa stagione per l'attaccante che raggiunge Conedera in vetta ai bomber avenzini, al termine di una prestazione davvero molto convincete da parte di Togneri e compagni che pero' non sono riusciti a finalizzare altre azioni portando il minimo scarto fino al novantesimo e tenendo cosi' in apprensione i molti sostenitori del Paolo Deste. Al triplice fischio finale dell'arbitro tutta la gioia della tribuna e della panchina avenzina che un record di punti in Eccellenza che continua ad incrementarsi.



Adesso infatti il Leone ne ha in classifica ben 48 con ancora quattro partite da disputare fino alla conclusione della regular season. Quattro gare che adesso diventano fondamentali in chiave playoff. San Marco che domenica prossima affronterà la lunga trasferta sul terreno dell'Atletico Piombino e troverà una squadra, quella nerazzurra totalmente con l'acqua alla gola, penultimo e sul quale il fanalino di coda Cecina domenica ha accorciato portando a sole tre lunghezze il distacco. Un Piombino quindi che scenderà in campo col classico coltello tra i denti ma se la San Marco giocherà come sa fare ha tutte le carte in regola per uscire indenne dal "Magona" e continuare la sua striscia positiva. San Marco che poi tornerà al Paolo Deste per affrontare la Pro Livorno in quello che si preannuncia come lo scontro diretto per la terza posizione.