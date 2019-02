La San Marco viaggia come un missile

Due vittorie esterne nell'ultima settimana e quota 36 punti in classifica

Eccellenza -

E' una San Marco che viaggia come un missile quella attualmente protagonista del campionato di Eccellenza. Dopo la serie nera a cavallo del giro di boa dove i rossoblu avevano rimediato ben quattro sconfitte consecutive, il Leone ha ripreso a volare e con le due vittorie consecutive fuori casa nell'ultima settimana hanno raggiunto quota 36 punti. Vicinissimo quindi al primo obiettivo stagionale ovvero la salvezza matematico ormai distante due o tre punti. Il primo tessello di un percorso davvero di prim'ordine per poi guardare avanti e cercare di centrare il successivo ovvero superare la quota per adesso record degli avenzini nel campionato di Eccellenza ossia la linea dei 41 punti. Per Leonardo Da Pozzo (foto) e compagni ancora partite da disputare sino al termine della regolar season. Domenica prossima i rossoblu tornano a giocare in casa alla Covetta dove arriverà il Castelfiorentino.



Questo il cammino delle gare rimanenti per la San Marco.



San Marco-Castelfiorentino

Castelnuovo Garfagnana-San Marco

San Marco-Ponte Buggianese

Montignoso-San Marco Avenza

San Marco-Atletico Cenaia

Atletico Piombino-San Marco

San Marco-Pro Livorno

Grosseto-San Marco

San Marco-San Miniato