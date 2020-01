La San Marco torna sulla terra

Eccellenza -

La San Marco Avenza torna coi piedi per terra. Dopo la splendida vittoria di mercoledi scorso a Firenze in Coppa Italia di Eccellenza col Badesse i rossoblu sono tornati in clima campionato ed hanno subito una sconfitta esterna per due a zero sul terreno dell'Atletico Cenaia.

Un ko che di fatto fa scendere Lagomarsini e compagni in classifica avvicinandoli alla zona playout che adesso dista solo due lunghezze. Domenica prossima altra trasferta delicata sul campo del Castelnuovo Garfagnana attualmente penultimo.



Il tabellino del match di ieri pomeriggio.





ATLETICO CENAIA 2-0 SAN MARCO AVENZA

ATLETICO CENAIA: Serafini, Stampa, Borboryo, Lelli, Signorini, Milianti, Tammaro, Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp. Guidetti, Benvenuti, Ceccarini, Cecchetti, Betti, Bachini, Arrighi, Turini, Pellegrini. All. Macelloni.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci D., Raffo, Brizzi, Zuccarelli, Mosti S., Mosti D., Da Pozzo, Fusco, Benedetto, Doretti. A disp. Novarino, Mazzolini, Lucchi, Batti, Pinelli, Cucurnia, Magni, Benedetti, Conedera. All. Turi

ARBITRO: Curcio, sez. Aia di Siena

RETI: 15' pt Mancini,31' st Cecchetti