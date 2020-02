La San Marco torna a sorridere

Eccellenza - La San Marco brinda ai tre punti, Sul terreno del Paolo Deste della Covetta i rossoblu di Stefano Turi tornano a festeggiare la vittoria per 3-1 contro la Cuoiopelli e risalgono in classifica verso posizioni piu' tranquille. Un match giocato bene da parte del Leone che ha dovuto far fronte a numerose defezioni tra le quali quelle di Da Pozzo, squalificato e Zuccarelli e Magni infortunati,. La squadra ha risposto molto bene nonostante le difficoltà di formazione giocando e fraseggiando contro una squadra , i biancorossi pisani, decisamente in difficoltà.



Ad aprire le marcature Conedera, senza dubbio uno dei migliori in campo sotto il punto di vista dell'impegno. Momentaneo pareggio ospite che di fatto rendeva le cose piu' complicate ma ci pensava poi Doretti, anche per lui una gara da sette e mezzo in pagella, a procurarsi un calcio di rigore per poi trasformarlo con freddezza spiazzando il portiere, Nella ripresa la difesa avenzina controllava molto bene i disperati ma confusi assalti degli ospiti chiudendo poi la pratica con la rete di Cucurnia che firmava il tris ed archiviava anzitempo la gara. Tre punti che fanno salire i rossoblu a quota 29 a piu' tre dalla zona "pericolosa" e con la possibilità di risalire ulteriormente la china.



Domenica prossima altra gara delicatissima con tre punti in palio preziosi per entrambe le contendenti. La San Marco infatti si recherà sul terreno di gioco del "Mariotti" in casa del Montecatini di mister Davide Marselli attualmente in una scomoda quartultima posizione anche se la squadra biancoceleste allenata dal mister di Fiumaretta meriterebbe senza dubbio altro posto in graduatoria.



