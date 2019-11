La San Marco si prepara per il Tau

Eccellenza -

Dopo il pareggio interno a reti bianche di domenica scorsa con il Cascina una sfida inedita all'orizzonte per la San Marco. I rossoblu di mister Stefano Turi infatti domenica prossima 17 novembre si recheranno a far visita alal formazione del Tau Calcio. Si tratta di una sfida inedita poiche' i lucchesi, benche' abbiano sempre avuto un florido settore giovanile, per la prima volta disputano con una prima squadra il campionato di Eccellenza grazie all'acquisto del titolo sportivo del Vorno avvenuto in estate.



Un Tau che si presenta all'appuntamento con gli avenzini con quattordici punti al loro attivo, due in meno rispetto a Doretti e compagni ma che sono partiti con ambizioni di alta classifica anche dopo un calciomercato estivo decisamente di prim'ordine.

Domenica scorsa il Tau Calcio ha espugnato per due a zero il terreno del Comunale Nardini di Castelnuovo Garfagnana dimostrando di essere formazioni molto insidiosa.



NM