La San Marco si prepara al derby `storico`

Eccellenza - La San Marco si sta preparando con grande intensità a quella che puo' essere definita una partita "storica" per il club di via Covetta ovvero il derby di domenica prossima allo Stadio degli Oliveti contro la Massese. Mai nella loro storia sportiva infatti le due squadre si erano incontrate in un campionato ufficiale.

Una cose simile era già capitata alla Portuale , che tra l'altro non esiste purtroppo piu, che nel 2000 sempre in Eccellenza aveva affrontato e tra l'altro battuto al Campo dei Pini i bianconeri (2-1) d'oltrefoce.



San Marco in piena forma e col morale alto dopo la bella vittoria ottenuta domenica alla Covetta contro il Castelnuovo Garfagnana superato per tre a uno. Per gli avenzini attualmente i punti sono otto frutto di due vittorie ed altrettanti pareggi. Un derby, quello degli Oliveti di somenica prossima che tra l'altro verrà ripetuto a novembre nella gara del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza.



