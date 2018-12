Alla Covetta nel ko contro il forte Grosseto è mancata la solita rabbia agonistica dei rossoblu

Eccellenza - La San Marco si lecca le ferite. Domenica scorsa sul terreno della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi sono stati battuti per tre a zero dalla corazzata Grosseto ma quello che è saltato agli occhi è stata la prestazione del Leone non in linea con lo standard stagionale. Ovviamente Costa e compagni davanti si erano venuti a trovare la prima della classe che con molte probabilità passerà il prossimo anno in serie D, ma allo stesso tempo è mancata quella cattiveria, quella determinazione che, anche e soprattutto contro le grandi squadre, la San Marco aveva fatto sempre vedere.



Uno stop che era preventivabile sulla carta alla vigilia, peccato che la San Marco non abbia particolarmente "graffiato" contro i biancorossi tant'è che non si ricordano azioni pericolose verso al porta maremmana. Resta comunque un piu' che soddisfacente cammino fatto fino ad oggi con un piu' che positivo quarto posto. All'orizzonte per gli avenzini l'ultimo sforzo del 2018 e del girone d'andata ovvero la trasferta di domenica prossima 23 dicembre sul terreno del San Miniato Basso che in classifica segue i rossoblu di quattro lunghezze e domenica scorsa ha pareggiato per uno ad uno sul terreno del Vorno