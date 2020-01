La San Marco si gode la storica vittoria

Eccellenza - Una vittoria da definirsi "storica" per una piccola realtà sportiva come la San Marco Avenza. I rossoblu si erano già tolti la grande soddisfazione di superare i cugini d' oltrefoce per uno a zero in Coppa Italia allo Stadio degli Oliveti , Coppa Italia di Eccellenza poi vinta a Firenze ma sicuramente quella ottenuta ieri pomeriggio allo Stadio dei Marmi in campionato ha un altro sapore. Un tre a uno che regala morale e punti in una fase della stagione assai delicata per i rossoblu dopo due sconfitte esterne consecutive che di fatto avevano fatto piombare gli avenzini in zona playout. Adesso coi tre punti Lagomarsini e compagni risalgono sensibilmente la china raggiungendo proprio la Massese a quota 26 in una classifica davvero molto corta con pochissimi punti tra i playoff ed i playout. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale avevano fatto al differenza due calci di rigore apparsi peraltro entrambi evidenti, nella ripesa la San Marco è uscita con maggior determinazione legittimando la vittoria finale ed i tre punti.



Mister Stefano Turi non nasconde la sua soddisfazione e non potrebbe essere altrimenti.

"Siamo felici per una bella e storica vittoria della San Marco Avenza,ancora più emozionante perche’ vissuta allo stadio dei Marmi con tanto pubblico per la nostra realtà. Dico bravi a tutti i ragazzi ma questa partita deve aver riacceso quel fuoco dentro ognuno di noi necessario per andarsi a giocare tutte la partite da qui alla fine,quindi da domani si deve necessariamente pensare già alla prossima difficilissima gara."



Adesso per i rossoblu si prospetta una settimana molto impegnativa in quanto all'orizzonte c'è un prossimo turno di campionato che coincide con la trasferta su terreno del Camaiore e successivamente anche la gara di Coppa Italia nazionale contro la formazione emiliana del Castelvetro. Doppio confronto di andata e ritorno cool match di andata in casa dei modenesi ed il ritorno alla Covetta.