La San Marco si ferma. Chiusa la Covetta

Eccellenza - Per l'emergenza covid-19 si ferma anche l'attività sportiva della San Marco Avenza. Il club di via Covetta , dopo l'nnuncio da parte della LND della sospensione di tutta l'attività a livello regionale, ha infatti ufficializzato lo stop delle sedute di allenamento presso il centro sportivo Paolo Deste.



"A seguito della situazione di emergenza l'Usd San Marco Avenza comunica la sospensione di tutti gli allenamenti della Prima squadra e del settore giovanile rossoblu, dalla juniores alla scuola calcio , fino al 15 di marzo.

USD SMA 1926"



"In questo momento di difficoltà invitiamo tutti i genitori ed i nostri ragazzi ad accogliere in maniera serie e matura l'invito da parte del Governo di non uscire ed evitare assembramenti.

Ne va della salute e della vita di tutti noi.

Prima lo facciamo, prima torneremo a giocare al nostro amato pallone.

#hicsuntleones

