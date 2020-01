La San Marco si deve accontentare del pari

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-SAN MINIATO BASSO 0-0

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Raffo, Da Pozzo, Zuccarelli, Ricci, Doretti, Msti, Conedera, Benedetto, Gabrielli.A disp. Novarino, Mazolini, Batti, Cucurnia, Brizzi, Magni, Tornari, Benedetti, Fusco.All. Turi.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Bozzi, D'Angelo, Alderotti, Tafi, Borselli, Marinari, Andreotti, Remedi, Freschi. A disp. Cappellini, Accardo, Onnis, Fatticcioni, Veraldi, Nigiotti, Pirone, Broccoli, Bartoli. All. Venturini.

ARBITRO: Fiorentino di Ercolano (Ass. Meraviglia di Pistoia / Laveneziana di Viareggio)



AVENZA- Pareggio di inizio anno per la San Marco che al Paolo Deste della Covetta, nonostante una gara convincente deve dividere il punto contro un San Miniato secondo in classifica ma molto poco propositivo.

La cronaca vede la prima azione pericolosa del match ad opera della San marco al 3' quando Pinelli si libera sulla destra ed impegna Battini. Lo stesso portiere ospite tre minuti piu' tardi devia una conclusione ad opera di Da Pozzo. San Marco pericolosa ancora al 21' quando Gabrielli si incunea in area ma ritarda il tempo della coocluisione ed il suo tiro cross viene respinto da Battini. Al 28' Conedera manca il tempo giusto per deviare di testa da buona posizione. Ancora rossoblu pericolosi al 35' con un'incurisone di Gabrielli la cui conclusione va a fil di palo. Tre minuti dopo Doretti al tiro e Battini in tuffo devia in calcio d'angolo. Il primo tiro in porta del San Miniato al 41' con Andreotti che manda a lato. Bel tiro in acrobazia di Gabrielli al 43' ma il pallone non trova lo specchio della porta. Da Pozzo al 44' conclude forte ma alto di poco.

Ad inizio ripresa è sempre la San Marco Aveza a fare la partita. Al 7' una conclluiosne di Mosti alta di poco sulla traversa. Gabrielli al 15' prova a girare ma il tiro è deviato in corner. Alla mezzora Benedetti si incunea in area e mette al centro, deviazione e Battini d'istinto con un piede evita la rete. Mischia in area al 33' con Pinelli che batte a rete ma il pallone è lento ed un difensore ospe spazza prima della linea di porta. La prima azione pericolosa del San Miniato arriva al 41' con Andreotti che crossa al centro e costringe Lagomarsini coi pugni. Colo di testa di Alderotti fipti al 42'. Conclusione di Onnis fuori al 45'.