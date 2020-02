La San Marco si concentra sulla Coppa Italia

Eccellenza - Dopo la facile vittoria casalinga di campionato sulla Virtus Viareggio si apre per la San Marco una settimana impegnativa in quanto Benedetti (foto) e compagni inizieranno il loro percorso in Coppa Italia nazionale di Eccellenza ospitando mercoledi 26 febbraio, al Paolo Deste della Covetta la formazione modenese della Virtus Castelfranco (fischio d'inizio ore 14.30). La gara di ritorno in Emilia mercoledi 4 marzo anche se vi sono dubbi sulla trasferta in merito alla questione CoronaVirus.



Le squadre qualificate alla fase, come stabilito ad inizio stagione, sono suddivise in otto raggruppamenti: tre triangolari (con gare di sola andata) e cinque accoppiamenti (con partite di andata e ritorno).

Il tabellone.

GIRONE A: Chisola – Sestri Levante (riposa Casatese)

GIRONE B: Sandonà – Manzanese (riposa Trento)

GIRONE C: San Marco Avenza – Virtus Castelfranco

GIRONE D: Tiferno Lerchi – Forsempronese

GIRONE E: Real Monterotondo Scalo – Carbonia

GIRONE F: Torrese – Tre Pini Matese

GIRONE G: Afragolese – Vultur Rionero (riposa Corato)

GIRONE H: San Luca – Giarre



Il l calendario

26 febbraio – 1ª giornata triangolari, ottavi andata

4 marzo – 2ª giornata triangolari, ottavi ritorno

11 marzo – 3ª giornata triangolari

18 marzo – quarti andata

25 marzo – quarti ritorno

1 aprile – semifinali andata

8 aprile – semifinali ritorno

22 aprile (eventuale) – finale



Nicola Morosini