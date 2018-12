La San Marco saluta il 2018

Il dirigente rossoblu Squassoni : "Prima parte positiva, i ragazzi meriterebbero di giocarsi i playoff"

Eccellenza - La San Marco Avenza saluta il 2018. Dopo aver raggiunto la salvezza con alcune settimane di anticipo ad aprile nel torneo 2017-18, i rossoblu di mister Stefano Turi nella stagione corrente giungono alla pausa di Capodanno con un piu' che positivo bottino in classifica di 24 punti in zona playoff appaiati a Pro Livorno e Cuoiopelli. Peccato per alcuni passaggi a vuoto , in particolar modo a fine del girone di andata che , se evitati, avrebbero potuto collocare il Leone in una posizione ancor piu' alta del raggruppamento.



Resta comunque un positiva prima parte di torneo come analizza il dirigente avenzino Alessandro Squassoni.

"Considererei tutto sommato positiva la prima parte di campionato da parte della squadra- dichiara Squassoni- e con un pizzico di fortuna in piu' e qualche errore arbitrale in meno potevamo essere ancora piu' consolidati nella zona playoff dove pero' tutt'ora comunque gravitiamo. La squadra sta rispondendo moto bene alle indicazioni di mister Turi che sta lavorando non solo per il presente ma anche per il futuro della squadra. Alla ripresa del campionato alla Befana- continua il dirigente rossoblu- c attendono due gare molto impegnative come la trasferta di Fucecchio e la gara interna col Montecatini. Due match- conclude Squassoni- che decideranno anche il nostro futuro e cioè se avere come obiettivo una salvezza tranquilla o ambire a qualche cosa in piu' come giocarsi i playoff come spero personalmente poiche' la squadra ed il gioco espresso finora lo meriterebbero"



San Marco Avenza che domenica mattina ha disputato alla Covetta un match amichevole con la Massese pareggiando per 2-2 . I gol rossoblu di Gabrielli e Benedetti, per la Massese Imbrenda e l'ex Mazzucchelli.