Cambio in corso per il reparto avanzato del Leone: all'arrivo di Fusco è seguito l'addio di Andreotti

Eccellenza -

Calciomercato in piena attività alla Covetta.

Con l'arrivo nelle fila avenzine di Paolo Fusco la San Marco Avenza ha ceduto Luca Andreotti, per lui otto reti col Leone in questa prima parte di campionato.

Andreotti si è accasato al San Miniato ed incontrerà alla Covetta i suoi ex compagni tra quattro giornate, esattamente alla seconda di ritorno.

Intanto la San Marco si sta preparando al meglio per il derby di domani pomeriggio in casa con la Pontremolese.



