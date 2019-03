La San Marco recupera col Castelnuovo

Domani pomeriggio rossoblu impegnati al "Nardini" nella gara di recupero dopo il rinvio di dieci giorni fa

Eccellenza -

Turno di recupero per la San Marco Avenza che domani pomeriggio (15.30) sarà impegnata sul terreno del Castelnuovo Garfagnana per disputare la gara rinviata quasi due settimane fa per il forte vento abbattutosi poche ore prima nei pressi dello Stadio Nardini e che aveva divelto alcune tettoie tanto da far dichiarare interdetta la zona da Sindaco e Vigili del Fuoco. I rossoblu di mister Stefano Turi (foto) si presentano all'appuntamento con il morale a mille dopo la bella vittoria di domenica scorsa alla Covetta contro la formazione del Ponte Buggianese superato con un netto tre a zero nella ripresa.



San Marco che, grazie ai tre punti con i biancazzurri pistoiesi, è salito a quota 42 stabilendo il record di punti in Eccellenza per il club di Via Covetta. Per due volte infatti negli ultimi anni, sia con Bracaloni sia con Turi il Leone aveva terminato la regular season a quota 41 mentre quest'anno è già un punto sopra con la possibilità di migliorare ulteriormente il bottino considerato che mancano ancora sette partite da disputare a cominciare proprio da quella di Castelnuovo che vedrà gli avenzini affrontare una squadra che in casa è sempre temibile ed attualmente in classifica è quattro punti sopra la linea di demarcazione dei playout. Arbitrerà il match del Nardini il signor Francesco Coco della sezione di Pisa.