La San Marco pronta alla grande sfida

Tutto pronto in casa San Marco Avenza. I rossoblu si preparano allo storco derby dello Stadio dei Marmi contro i blasonati cugini della Massese. Un match che arriva dopo una serie di risultati negativi che di fatto hanno visto il Leone scendere di posizioni in graduatoria fino alla zona playout. Partiti con ben altri obiettivi ad inizio stagione e dopo aver vinto la Coppa Italia di Eccellenza toscana alcune settimane fa per Lagomarsini e compagni è arrivato il tempo di invertire la tendenza per risalire al piu' presto verso posizioni di classifica sicuramente piu' consone .



Questo il commento pre gara di mister Stefano Turi.



"Domani ci attende una partita importante per entrambe le squadre se vogliono provare a dare un indirizzo a questo campionato. Solita partita affascinante con la Massese per di più in uno stadio importante. Noi veniamo da due sconfitte su due campi difficili e per questo siamo molto arrabbiati,giocheremo come sempre per riuscire a dare il meglio di noi stessi e fare una prestazione più che mai da squadra. Ci sono tutti i presupposti per far si che possa essere una bella partita, e speriamo che ci sia anche una bella cornice di pubblico.



In merito alla gara dello Stadio dei Marmi la San Marco Avenza dal suo sito ufficiale ha comunicato quanto segue.



"In merito alla gara tra S MARCO e MASSESE allo Stadio dei Marmi si comunica:



- Acquisto dei biglietti per gradinata( tifosi locali) presso punto Info sul Viale XX Settembre . Per gli ospiti presso biglietteria Curva Sud.



- In caso di pioggia sono ammessi solo ombrelli da borsa , quelli grossi con la punta saranno requisiti all' entrata.



- Vietato ogni tipo di alcolici



Ringraziando per la collaborazione auguriamo a tutti che sia una giornata di sport e festa famigliare."



