La San Marco pareggia a Santa Croce (1-1)

Eccellenza -

CUOIOPELLI-SAN MARCO AVENZA 1-1

CUOIOPELLI: Puccini, Rossi, Leshi, Mancini L., Anichini, Morelli L., Magnani, Caciagli, Garunja, Niccolai, Bianchi. A disp.: Sollazzi, Nieri E., Nidiaci, Pinucci, Nardi, Mazzantini, Pellegrini M., Gargini, Alderotti.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Busnelli, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Cucurnia, Mosti, Andreotti, Magni, Doretti. A disp.: Rossi, Tescione, Manzo, Pinelli, Lucchi, Benedetti, Vatteroni, Mazzucchelli, Gabrielli. All.: Turi

RETI: 11' pt Andreotti (R), 22' pt Niccolai



Pareggio esterno per la San Marco Avenza che esce con un uno ad uno dal terreno del Libero Masini di Santa Croce sull'Arno in casa delal Cuoioopelli. le reti tutte nel primo tempo. I rossoblu si portano in vantaggio dopo una decina di minuti con un calcio di rigore trasformato da Andreotti. La Cuoiopelli non ci sta e pareggia i conti con Niccolai una decina di minuti piu' tardi. San Marco che sale a quota undici punti in classifica agganciando la Massese.

Domenica prossima San marco impeganta in casa al PAolo deste contro il Montecatini di mister Marselli.



