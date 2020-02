Eccellenza - Appuntamento casalingo per la San Marco Avenza che domani pomeriggio (14.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta ospita il fanalino di coda Virtus Viareggio. Versiliesi inchiodati all'ultimo posto con soli 5 punti ed in attesa della matematica retrocessione. Per i rossoblu una buona occasione per incrementare i bottino in classifica e tornare verso la zona playoff. Dopo il pareggio a reti inviolate di domenica scorsa sul terreno del "Mariotti" di Montecatini Doretti (foto) e compagni incontrano una squadra alla quale nel match di andata hanno lasciato sue punti dopo il pareggio per 2-2 raggiunto in rimonta al Del Freo di Montignoso.

Il match della Covetta sarà diretto dal signor Alessio Serra di Grosseto, assistenti Stella di Grosseto e Ologhola di Firennze.