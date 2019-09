La San Marco espugna il Lunezia

Eccellenza -

PONTREMOLESE-SAN MARCO AVENZA 0-2

PONTREMOLESE: Gussoni, Lecchini, Menichetti, Giannantoni, Filippi Andrea, Verdi, Filippi Giacomo, Benassi, Occhipinti, Gabrielli, Bondielli. A disposizione Cacchioli, Rossi, Menapace, Crispi, Balestri, Novani, Galloni, Spagnoli, Berzolla. All. Riccardo Bracaloni.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Manzo, Busnelli, Brizzi, Mosti Samuele, Zuccarelli, Pinelli, Mosti Davide, Doretti, Magni, Vatteroni. A disposizione Rossi, Tescione, Lucchi, Togneri, Bordini, Raffo, Gabrielli, Benedetti, Andreotti. Allenatore Stefano Turi

ARBITRO: Luca Rosini di Livorno (Ass: Cheli e Corcione di Pisa)

RETE: 25' pt. Busnelli (SM), 40' st., Mosti (SM)





Va alla San Marco il derby di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Sul rettangolo di gioco del Lunezia nel posticipo serale gli avenzini di Turi (foto) si impongono col punteggio di due a zero con un gol per tempo che, sommati all'uno a zero dell'andata permettono il passaggio del turno ai rossoblu che andranno ad incontrare la Massese di mister Gassani al secondo turno. Rossoblu che vanno in vantaggio al 25' con Busnelli e raddoppiano nel finale di gara con una rete di Mosti. Generosa ed inarrendevole la Pontremolese che fin da subito ha tentato di tornare in gara qualificazione senza pero' riuscire a battere Lagomarsini nonostante alcuni tentativi pericolosi.



Questo il tabellone degli Ottavi di Finale in programma in gara unica il 6 novembre.



Massese-San Marco Avenza

Camaiore-Montecatini

Fratres Perignano-Fucecchio

Pro Livorno-San Miniato

Baldaccio Bruni-Poggibonsi/Colligiana

Rignanese-Sinalunghese

Lastrigiana-Fortis Juventus

Porta Romana-Badesse