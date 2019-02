La San Marco espugna Camaiore (0-2)

Una doppietta di Conedera regala ai rossoblu di Turi altri tre punti importanti per l'alta classifica

Eccellenza - CAMAIORE-SAN MARCO AVENZA 0-2

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Bugliani, Seghi, Mitrotti, Bertoli, Mariani F., D Antongiovanni, Nardini, Viola, Mancini. A disp.Pardini A., Dalle Luche, Capecchi, Morelli, Bordini, Frusteri, Barbetti, . All. Moriani

SAN MARCO AVENZA: Costa, Manzo, Batti, Da Pozzo, Ricci, Raffaeta, Doretti, Brizzi, Conedera, Benedetti, Gabrielli. A disp.: Rossi, Baldassarri, Betti, Freschi, Mosti, Raffo, Magni, Kante, Bondielli. All. Turi Stefano

ARBITRO: Ammannati Davide di Firenze, coad. da Mantella Luca di Livorno e Alaimo Niccolo' di Firenze

RETI: 64' e 92' Conedera



Con una doppietta di Niccolo' Conedera (foto) la San Marco espugna il Comunale di Camaiore e continua la sua scalata alle posizioni di vertice del girone A di Eccellenza. Rossoblu che arrivano a quota 33 punti.

Primo tempo terminato a reti inviolate con alcuni tentativi da parte degli avenzini Ripresa con la San Marco piu' pericolosa con Cobedera, migliore in campo, she tentava la via della rete trovandola al 64' con un gran tiro. Camaiore che tentava il tutto per tutto sbilanciandosi nel finale e lasciando spazi come in quello del raddoppio ancora di Conedera che raccoglieva una respinta del portiere su tiro di Kante. Vittoria che regala il quinto posto e piena zona playoff. Domenica prossima altra trasferta sul terreno lucchese della neopromossa Vorno.