La San Marco è pronta per la nuova stagione

Eccellenza - La San Marco si tuffa in pieno clima agonistico. Il club rossoblu domani pomeriggio (ore 15) taglierà il nastro ufficiale della nuova stagione ospitando al Paolo Deste della Covetta la Pontremolese nel primo atto di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra ha iniziato al preparazione estiva sotto gli ordini di mister Massimo Plicanti, poi il clamoroso ritorno in panchina di Stefano Turi che benissimo ha fatto lo scorso anno alla guida del Leone stabilendo il record di punti della storia in Eccellenza per la società avenzina (53) e raggiungendo un ottimo terzo posto finale.



Quando sembrava che le strade tra squadre e mister fossero arrivate ad un bivio ecco il ritorno in sella di Turi proprio a pochissimi giorni dallo start. Di seguito le prime parole del mister a riguardo: "Ci eravamo lasciati senza che fosse arrivato davvero quel momento. Sono stato accolto con grande entusiasmo da tutti, come quando ci eravamo salutati del resto, sono molto legato a tutto l’ambiente. Domenica sarà la prima partita dopo 3 allenamenti e incontreremo un'ottima squadra che ha addosso ancora l’entusiasmo di una promozione, vedremo che tipo di partita sarà. Noi dobbiamo lavorare perché siamo insieme da soli 2 giorni ma del resto e’ normale che sia così".



San Marco che ha conosciuto il proprio cammino in campionato con la pubblicazione del calendario da parte della Figc. Lunedi 8 settembre esordio alal Covetta col Castelfiorentino. Alla quinta giornata , il 6 ottobre, lo "storico" derby allo Stadio degli Oliveti con la Massese.



Questo il cammino rossoblu nel torneo di Eccellenza 2019-20.



(08/09) San Marco Avenza-Castelfiorentino (22/12)

(15/9) San Miniato-San Marco Avenza (05/01)

(22/09) San Marco Avenza-Atletico Cenaia (12/01)

(29/9) San Marco Avenza-Castelnuovo Garfagnana (19/01)

(06/10) Massese-San Marco Avenza (26/01)

(13/10) San Marco Avenza-Camaiore (02/02)

(20/10) Cuoiopelli-San Marco Avenza (09/02)

(27/10) San Marco Avenza-Montecatini (16/02)

(03/11) Virtus Viareggio-San Marco Avenza (23/02)

(10/11) San Marco Avenza-Cascina (01/03)

(17/11) Tau Calcio-San Marco Avenza (08/03)

(24/11) San Marco Avenza-Fucecchio (15/03)

(01/12) Perignano-San Marco Avenza (22/03)

(08/12) San Marco Avenza-Pontremolese (29/03)

(15/12) Pro Livorno-San Marco Avenza (05/04)



NM