Domani al Paolo Deste arriva il Montignoso di mister Gassani

Eccellenza - La San Marco è pronta per il derby. Domani pomeriggio sul terreno del Paolo Deste della Covetta alle 14.30 va in scena un derby apuano tutto rossoblu tra i padroni di casa ed il Montignoso di mister Gassani. Una gara interessante e senza precedenti per quanto riguarda il massimo campionato regionale con gli avenzini che si presentano all'appuntamento dopo la sconfitta di Ponte Buggianese.



Mister Stefano Turi avrà a disposizione tutti gli effettivi compreso Gabriele Doretti che rientra tra le fila dei convocati. Un match quello di domani che vede la San Marco cercare di tornare alla vittoria che manca da tre turni ossia dal successo esterno sul rettangolo di gioco della Castelfiorentino di domenica 28 ottobre grazie ad un bel gol di Nicolo' Conedera. Dopo quel match un punto in due partite che hanno di fatto collocato il Leone a quota 16 punti comunque in una piu' che positiva quarta posizione di classifica in compagnia della Po Livorno Sorgenti.



Il derby apuano del Paolo Deste sarà diretto da un arbitro pugliese, piu' precisamente il signor Antonio Di Reda della sezione di Molfetta, assistenti Francesco Cecchini ed Andrea Onorati della sezione di Carrara.