La San Marco è attesa dalla Cuoiopelli

Eccellenza -

Appuntamento in trasferta per la San Marco Avenza che nel campionato di Eccellenza sarà di scena domenica pomeriggio (ore 15) sul terreno di gioco del "Libero Masini" di Santa Croce sull'Arno in casa della Cuoiopelli.



La formazione biancorossa ha iniziato al rallentatore questo inizio di campionato raccogliendo solo sei punti. Davvero poco se si considera che ai nastri di partenza era considerata, assieme alla Massese , la maggior candidata alla vittoria finale. La Cuoiopelli troverà sulla sua strada una formazione in salute come quella rossoblu che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato domenica scorsa alla Covetta per uno ad uno con il Camaiore al termine di una gara equilibrata tra due formazioni molto ben organizzate che potranno dire la loro relativamente all'alta classifica.



Il match tra la Cuoiopelli e la San Marco Avenza sarà diretta dal signor Federico Tassiani di Chiavari, assistenti: Cacelli e Toschi di Livorno.