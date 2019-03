I rossoblu di mister Stefano Turi sono impegnati domani pomeriggio sul rettangolo di gioco del "Magona d'Italia"

Eccellenza - La San Marco cerca punti a Piombino. I rossoblu di mister Stefano Turi sono impegnati infatti domani pomeriggio sul rettangolo di gioco del "Magona d'Italia" per affrontare la selezione nerazzurra di casa che sta lottando nei bassifondi della graduatoria. Atletico Piombino che attualmente è al penultimo posto con sedici punti e deve guardarsi dal ritorno dello Sporting Cecina , ultimo , ma che ha portato a sole tre lunghezze il distacco e quindi potenzialmente pericoloso per la retrocessione diretta.



Sulla carta, considerati i 32 punti di differenza tra le due squadre dovrebbe essere un match alla portata del Leone ma proprio la disperazione dei padroni di casa dovrà far stare con gli occhi molto aperti capitan Togneri (foto) e compagni. San Marco che sta letteralmente volando in questa ultima parte di campionato e che sta battendo domenica dopo domenica il record di punti della sua storia in Eccellenza. Attualmente i rossoblu hanno 48 punti ed assieme alla Pro Livorno occupano il terzo posto della graduatoria.



Mancano tre gare al termine della regular season con il Leone che, dopo la gara di Piombino sarò di scena , domenica prossima, alla Covetta contro la Pro Livorno in quello che sarà il big match con in palio la terza posizione. Di seguito trasferta sul terreno del Grosseto che si avvia a vincere in scioltezza il campionato e successivamente il San Miniato Basso al Paolo Deste per l'ultima di campionato. Ancora quindi dodici punti a disposizione per aumentare ancora il bottino storico in classifica e puntare senza mezzi termini ad entrare a disputare gli spareggi per la serie D. Il match del "Magona" tra l'Atletico Piombino e la San Marco Avenza sarà diretto dal signor Serra della sezione di Grosseto.