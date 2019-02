La San Marco cerca punti a Lucca

I rossoblu di mister Turi di scena sul terreno di gioco della neopromossa Vorno

Eccellenza - Seconda trasferta consecutiva per la San Marco nel campionato di Eccellenza. Domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 14.30) i rossoblu di mister Stefano Turi saranno infatti di scena sul piccolo campo del Vorno, formazione lucchese neopromossa quest'anno nel massimo campionato regionale. Una gara importante per entrambe le formazioni. a una parte gli avenzini che mirano senza mezzi termini a raggiungere la salvezza diretta che ormai dista pochi punti e proseguire poi la loro corsa ai playoff di categoria, dall'altra un Vorno che sta lottando con grande forza per evitare i playout e si è anche reso protagonista di una storica vittoria sul Grosseto nella gara giocata alcune settimane fa allo Stadio Porta Elisa di Lucca.



San Marco reduce dalla bella vittoria esterna di domenica scorsa sul terreno del Comunale di Camaiore. Un due a zero firmato da una doppietta di Conedera (foto) che ha permesso ai rossoblu di raggiungere quota 33 punti e cominciare a pensare in grande. Il Vorno attualmente ha ventitre punti e sembra essere abbastanza tranquillo considerato che la distanza dalla linea dei playout con il quintultimo posto occupato dal Ponte Buggianese è di cinque lunghezze.



Questa la classifica del girone A di Eccellenza a due terzi del cammino.Grosseto 45, Fucecchio 43, Montecatini 40, Pro Livorno 36, San Marco 33, Cuoiopelli 31, San Miniato Basso 30, Castelfiorentino 27, Castelnuovo Garfagnana 27, Montignoso 26, Vorno 23, Ponte Buggianese 18, Atletico Cenaia 18, Camaiore 18, Atletico Piombino 16, Sporting Cecina 10.



Il programma della giornata di domeni. Atletico Cenaia-Sporting Cecina, Atetico Piombino-Grosseto, Castelfiorentino-San Miniato Basso, Castelnuovo Garfagnana-Camaiore, Montignoso-Fucecchio, Ponte Buggianese-Cuoiopelli, Pro Livorno-Montecatini, Vorno-San Marco Avenza.