La San Marco cerca punti a Livorno

I rossoblu di mister Stefano Turi, terzi in classifica di scena sul terreno della Pro Livorno

Eccellenza -

La San Marco pronta per la trasferta sul terreno della Pro Livorno Sorgenti. Domani pomeriggio (14.30) i rossoblu di mister Stefano Turi saranno di scena sul rettangolo di gioco dello Stadio "Mario Magnozzi" per affrontare la compagine labronica che in classifica li segue a tre lunghezze di distanza. Gli avenzini stanno attraversando un buon stato di forma con 23 punti conquistati in dodici giornate, una media punti di prim'ordine con quasi due a turno. San Marco reduce dalla vittoria per due a uno in casa alla Covetta contro l'Atletico Piombino grazie ad una rete nel finale di Gabrielli. La Pro Livorno dal canto suo si è imposta per tre a uno sulò campo lucchese del Vorno.



Il direttore di gara del "Magnozzi" tra Pro Livorno Sorgenti e San Marco sarà il signor Mancini di Pistoia (Ass. D'Amico di Empoli e Nesi di Firenze)