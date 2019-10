La San Marco cerca altri punti

Eccellenza -

Dopo il bel pareggio esterno di domenica scorsa sul terreno dello Stadio degli Oliveti in casa della Massese la San Marco Avenza torna tra le mura amiche e lo fa attendendo domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) la formazione del Camaiore di mister Raffaele Moriani.



Una gara tutta da vivere tra due squadre partite molto bene in questo campionato di Eccellenza 2019-20.

San Marco attualmente a quota nove punti mentre i versiliesi seguono di due lunghezze. Gara sulla carta aperta ad ogni risultato anche se la San Marco, considerato il match casalingo, ha tutte le possibilità per portare a casa bottino pieno. In queste prime cinque giornate di campionato al San Marco ha collezionato due vittorie e tre pareggi ed è ancora imbattuta come del resto anche il Camaiore.



La gara del Paolo Deste della Covetta tra la San Marco ed il Camaiore sarà diretta dal signor simone Cremonini della sezione di Pisa , assistenti Cappetta e Bertani di Pisa.



_______

NM