Doppietta di Andreotti, gol di Doretti, i rossoblu volano in alto. Domenica prossima derby in casa della Massese

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-CASTELNUOVO GARFAGNANA 3-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Manzo Tescione, Brizzi, Zuccarellli, Mosti S, Cucurnia, Mosti D, Andreotti, Magni, Doretti. A disp. Rossi, Lucchi, Togneri, Pinelli, Batti, Bordini, Raffo, Mazzucchelli, Gabrielli. All. Turi.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli, Degl'Innocenti, Da Prato, Pierooni, Inglese, Lionetti, Galletti, Bosi, Ghafouri, Morganti. A disp. Pili, Lavorini, Giusti, Fanani, iatta, Bachini, Dini, Turri, Castro. All. Cardella.

ARBITRO: Sig. Leoni di Pisa (Ass. Pignatelli di Viareggio / Nasca di Livorno)

RETI: 19' pt Doretti, 6' st e 13' st Andreotti, 31' st Bosi



AVENZA- La San Marco cala il tris alla Covetta contro il Castelnuovo Garfagnana e si avvicina alla vetta della classifica. Partita molto ben giocata da parte dei ragazzi di mister Turi in particolar modo nella prim'ora di gioco. Nella seconda parte della gara gli avenzini rifiatano e danno piu' spazio agli ospiti che accorciano le distanze senza pero' dare mai impressione di poter addirittura rientrare in partita. In apertura di match gol di Doretti. Raddoppia Andreotti ad inizo ripresa per poi portare a tre il match poco piu' tardi. Nel finale la rete della bandiera ospite. Domenica prossima storico derby agli Oliveti con la Massese.