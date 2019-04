La San Marco cade a Grosseto

I rossoblu di Turi sconfitti per 1-0 allo Zecchini vedono pregiudicato l'ingresso ai playoff

Eccellenza -

La San Marco Avenza cade sul terreno del Grosseto e molto probabilmente deve dire addio ai playoff. I rossoblu di mister Stefano Turi escono battuti per uno a zero dai biancorossi maremmani freschi di promozione in serie D ed a causa della larga vittoria del Fucecchio in casa con il Camaiore vedono il distacco dalla seconda, proprio il Fucecchio, salire ad undici punti. Nell'ultima gara di campionato che si disputerà dopo le festività pasquali alla San Marco potrebbe non bastare la vittoria casalinga contro il San Miniato considerato l'impegno "morbidissimo" che attende il Fucecchio impegnato in casa della stra retrocessa Cecina. Nel calcio non si sa mai, questo è vero, ma appare assai difficile che il Cecina sconfitto oggi 6-0 a Castelfiorentino, possa fermare il Fucecchio e permettere cosi' ai rossoblu di accorciare a meno di dieci i punti di distacco che, per la "famigerata" forbice potrebbero dare accesso ai playoff.



Il tabellino del match di Grosseto



Grosseto-San Marco Avenza 1-0

GROSSETO: Cipolloni, Pizzuto, Sabatini, Raito, Ciolli, Gorelli, Camilli, Zagaglioni, Molinari, Boccardi, Luci. A disp.: Nunziatini, Lepri, Bianchi, Del Nero, Fratini, Tronchi, Pierangioli, Villani, Cantore. All.: Magrini Lamberto

SAN MARCO AVENZA: Costa, Cucurnia, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Raffaeta, Doretti, Brizzi, Benedetti, Diawara, Gabrielli. A disp.: Rossi, Manzo, Betti, Biselli, Bedini, Pinelli, Magni, Bondielli, Conedera. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Bertelli Matteo di Firenze, coad. da Bertini Filippo di Firenze e Orsimari Giulio di Firenze

RETI: 6' Ciolli