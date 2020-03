La San Marco Avenza passa il turno

Eccellenza - VIRTUS CASTELFRANCO-SAN MARCO AVENZA 0-0



VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Pepe, Hajbi, Caesar Tesa, Sorrentino, Caselli, De Pietri Tonelli (15' st. Mbengue), Tardini, Leonardi, Mantovani, Assouan. A disposizione Treggia, Gazzini, Boschetti, Hasanaj, Oubakent, Colli. Allenatore Conte

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Mosti S., Pinelli, Da Pozzo (20' st. Cucurnia), Benedetti (19' st. Fusco), Doretti (19' st. Gabrielli), Tescione. A disposizione Novarino, Manzo, Biselli, Raffo, Mosti D., Conedera.. Allenatore Stefano Turi

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta (assistenti Castagna di Verona e Storgato di Castelfranco Veneto)

NOTE: Ammoniti Leonardi (VC), Brizzi (SM), Mosti S. (SM), Doretti (SM), Mantovani (SM). Angoli 2-2, partita giocata a porte chiuse



La San Marco esce indenne dalla trasferta a porte chiude di Modena e si qualifica per il secondo turno nazionale di Coppa Italia di Eccellenza.



La cronaca del match.



Al 4' occasione gol per la Virtus: cross dal fondo di Leonardi, palal sul lato opposto per Mantovani che apporfitta di un'errata uscita di Lagomarsini per colpire di testa, palla sul palo esterno. All'8' ci prova Leonardi con un tiro dal limite che sfiora il palo alla destra di Lagomarsini. Al 15' si vedono gli ospiti con Benedetti che serve in area Doretti, tiro di prima intenzione e Gibertini si salva di piede.



Al 19' inserimento di Zuccarelli che di testa impegna la difesa della Virtus. Sull'angolo successivo colpo di trsta di S. Mosti che manda di poco sopra la traversa. Insiste la San Marco (29') con Doretti che si incunea in area sulla sinistra e il suo tiro termina abbondantemente a lato. Al 43' azione di Mantovani sulla destra, cross al centro per Leonardi che da favorevole posizione tira però alto. Il primo tempo termina sul punteggio 0-0.



Si parte nella ripresa con un'azione convulsa in area ospite, ci prova Tardini ma la mira è imprecisa, poi De Pietri Tonelli raccoglie a centro area e il suo tiro viene deviato in corner. Al 4' rasoterra di Sorrentino che non crea alcun probema a Lagormarsini. Risponde la San Marco con un tiro di Doretti che viene respinto da un difensore. Al 13' punizione dalla distanza di Da Pozzo e palla che sfiora il palo alla destra di Gibertini.



Prova a spingere ancora la formazione emiliana con Assouan che calcia dalla distanza, ma il pallone termina altissimo sopra la traversa. Forza i tempi la Virtus alla ricerca del gol che vorrebbe dire qualificazione. Al 27' colpo di testa in area del nuovo entrato Gabrielli e palla a lato. Sul rovesciamento di fronte Oubakent fugge solitario verso la porta e segna: il gol però viene annullato per un evidente fuorigicio.. Due minuti dopo Mbengue ci prova in maniera estemporanea da quaranta metri e la palla passa lontanissima dallo specchio della porta. Al 34' ancora Oubakent va al tiro da lontano, Lagomarsini controlla con lo sguardo.