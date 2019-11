La San Marco Avenza brinda in Coppa

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-MONTECATINI 4-0

(Quarti di finale Coppa Italia Eccellenza)

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Lucchi, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Ricci, Doretti, Cucurnia, Andreotti, Benedetti, Gabrielli. A disp. Rossi, Manzo, Mosti, Bascherini, Raffo, Magni, Michelucci, Mosti. All. Turi.

MONTECATINI: Tonarelli, Martinelli, Ghelardoni, Ghimenti, Francesconi, Agostini, Cardarelli, Diomande, Chiaramonti, Malih, Maiorana.A disp. Bellini, Abruzzese, Kishta, Moustafa, Benvenuti, Prato, Di Nardo, Baldasseroni. All. Marselli.

ARBITRO: Labruna di Pontedera (Ass. Pellegrini di Prato, D'Amico di Empoli)

RETI: 27' pt Benedetti, 35' pt Andreotti, 3' e 23' st Gabrielli



AVENZA- La San Marco supera nettamente al Paolo Deste della Covetta il Montecatini per 4-0 e conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia Eccellenza Toscana.Gara disputata sotto un forte acquazzone che a tratti ha messo in serie difficoltà i ventidue in campo col rettangolo di gioco a zone allagate. La prima occasione è della San Marco al 5' con Benedetti che , servito da Andreotti, dal dischetto del calcio di rigore manda incredibilmente alto. La replica del Montecatini all'8' con un tiro di Francesconi parato da Lagomarsini Al 10' ci prova Andreotti ma il tocco sottomisura è a lato. La San Marco passa in vantaggio al 27' con una bella intuizione di Benedetti che insacca alla destra di Tonarelli. Chiaramonti al 30' impegna Lagomarsini. Il raddoppio rossoblu arriva al 35' con Andreotti che raccoglie una respinta di Tonarelli ed insacca per il 2-0 dei padroni di casa. Ad inizio ripresa un tiro sotto misura di Benedetti termina fuori di poco. Preludio al terzo gol che arriva al 3' con Benedetti , migliore in campo, che serve al centro per Gabrielli che di tacco in acrobazia devia alle spalle di Tonarelli. Ancora Gabrielli protagonista al 23' quando raccoglie una respinta in area ed infila all'angolino per il poker rossoblu. Alcuni tentativi per il Montecatini ma senza piu' troppa convinzione considerato il pesante passivo. Al 38' una conclusione da parte di Martinelli impegna a terra Lagomarsini che neutralizza anche un tiro cross di Moustafa al 40'. In pieno recupero Tonarelli si oppone ad un tiro ravvicinato di Benedetti. Per la San Marco meritato passaggio del turno e tra quattro giorni all'orizzonte il big match di campionato sul terreno della vicecapolista Perignano.