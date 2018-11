La San Marco all´assalto del Piombino

Domenica al Paolo Deste i rossoblu di Turi cercano di tornare ai tre punti

Eccellenza - La San Marco torna in clima campionato. Dopo il pareggio per uno ad uno di domenica scorsa sul terreno dell'Atletico Cenaia, i ragazzi di mister Stefano Turi (foto) si stanno preparando al meglio per un altro match importante per la loro già positiva classifica di Eccellenza.



Domenica infatti sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta arriverà l'Atletico Piombino che, a differenza di altre stagioni si presenta quest'anno ad Avenza in emergenza di classifica. I nerazzurri infatti attualmente hanno solo dieci punti al loro attivo, esattamente al metà di quelli dei rossoblu ed occupano il terz'ultimo posto in compagnia dello Sporting Cecina. Domenica scorsa il Piombino ha fatto pero' un balzo in avanti sconfiggendo in casa proprio il Cecina agganciandolo cosi' in classifica.



La San Marco dal canto suo, pur non riuscendo a vincere sul campo del fanalino di coda Cenaia ha comunque agganciatoa quota 20 al terzo posto il Montecatini di Davide Marselli battuto nel big match in casa del Grosseto.