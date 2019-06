La San Marco al lavoro per la nuova stagione

Eccellenza - In casa San Marco Avenza è periodo di trattative di mercato tra riconferme e nuovi nomi da inserire nella rosa che il confermato tecnico Stefano Turi avrà a disposizione per la nuova stagione 2019-20. Come già detto infatti la San Marco Avenza ha deciso alcuni giorni fa di proseguire il suo cammino in Eccellenza con Stefano Turi . Il tecnico rossoblu è stato confermato a pieni voti dopo la splendida stagione che ha visto la San Marco battere il suo record di punti della sua storia in Eccellenza e terminare il torneo con un lusinghiero terzo posto in graduatoria, il massimo traguardo raggiunto dal club di via Covetta. Unico neo, se cosi' si vuole considerare, il fatto che, a causa della forbice di punti superiore di dieci lunghezze dalla seconda classificata ovvero il Fucecchio, il Leone non ha potuto disputare i playoff che sarebbero stati il giusto coronamento ad una cavalcata davvero positiva da parte dei rossoblu. Adesso il tecnico e la dirigenza stanno cominciando a guardarsi attorno al fine di allestire, in fase di mercato estivo, una squadra che sappia mantenere le garanzie date quest'anno e magari puntare ancora piu' in alto considerato che il prossimo torneo di Eccellenza 2019-20 vedrà partecipare ben tre formazioni apuane ovvero San Marco, Massese, retrocessa dalla serie D e Pontremolese promossa dal campionato di Promozione. Purtroppo non ci sarà piu' il Montignoso il cui titolo sportivo è stato fatto proprio da una società viareggina.



San Marco Avenza che quest'anno si ritroverà di fronte da avversario mister Riccardo Bracaloni che da pochi giorni è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Pontremolese e che con i rossoblu ha disputato stagioni eccellenti a conferma delle grandi capacità tecniche.