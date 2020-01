La Pontremolese vince ma non convince

Eccellenza -

La Pontremolese fa suo il match interno al Lunezia contro la Virtus Viareggio ma puo' essere contenta praticamente solo per i tre opunti poiche' la prestazione degli azzurri contro l'ultima della classe non è stata decisamente convicente come sottolineato anche il tecnico Bracaloni.



Questo il suo commento nel post gara.



"Di positivo il solo fatto che abbiamo portato a casa i tre punti per la seconda vittoria consecutiva. Riguardo alla prestazione dei ragazzi sicuramente al si sotto delle nostre possibilità. I tre punti in ogni caso erano troppo importanti considerata la nostra situazione di classifica ed il fatto di essere riusciti a strappare la vittoria nonostante una prova non brillante puo' essere in ogni caso motivo di soddisfazione. Tornando alla prestazione dobbiamo capire che per fare bene dobbiamo essere sempre costantemente sul pezzo concentrati e "cattivi" agonisticamente. Se scendiamo in campo al 100% possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario, altrimenti fatichiamo con tutti. Prestazione non eccelsa ma tre punti in classifica, molte volte era successo di disputare grandi match ma non riuscire a conquistare il successo. Nonostante il Viareggio fosse ultimo sapevo che non sarebbe stata una partita facile. Restano dieci partite da affrontare con il coltello tra i denti e non dobbiamo commettere l'errore di scendere in campo come successo col Viareggio"