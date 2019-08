La Pontremolese vince la prima amichevole

Eccellenza -

Con un gol di Gabrielli nel finale la Pontremolese si aggiudica la prima gara amichevole della nuova stagione superando per uno a zero la squadra della Fezzanese. Risultato a parte, mister Riccardo Bracaloni (foto Pontremolese FB) è contento per aver visto buone cose da parte dei suoi ragazzi nonostante la preparazione estiva sia iniziata da pochissimo.



"Abbiamo disputato una buona gara - dichiara il tecnico azzurro- Nonostante abbiamo iniziato da sette giorni la preparazione ho comunque visto alcune cose che mi interessavano e di questo sono contento. Ho intravisto una buona organizzazione anche se dobbiamo correggere ancora qualcosa quando si tratta di uscire in possesso di palla e su questo punto inizieremo a lavorarci da adesso. Sotto il punto di vista invece dell'aggressività ho visto i ragazzi molto attenti e vogliosi e questo è un punto importante. Non siamo comunque completi in quanto, come pensavo prima lo penso anche ad oggi, mancano alcune pedine riguardo al fattore giovani. Stiamo in ogni caso lavorando bene , il gruppo segue con attenzione le direttive dello staff tecnico e cio' non puo' che farmi molto piacere".



Sabaro prossimo altro test per la Pontremolese. Quadrangolare con Sestri Levante, Magra Azzurri e Filattiera.