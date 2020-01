La Pontremolese torna alla vittoria casalinga

Eccellenza - PONTREMOLESE - VIRTUS VIAREGGIO 2-1



PONTREMOLESE : Gussoni , Gabrielli , Cattani (87’ De Cillis ) , Giannantoni (52’ Posenato) Filippi A. , Verdi , Bondielli , Cargioli , Occhipinti , D’Angelo (89’ Vatteroni ) , Corvi (82’ Lecchini ). All. Bracaloni.

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli , Ferri , Cristiani , Richieri, Bianco , Belatti , Bertelloni , D’Angina , Galloni , Bordini , Mazzucchelli (26’ Evani , 82’ Mboa ). All. Tenerani.

ARBITRO: De Marco di Lucca, assistenti Meraviglia di Pistoia e Boccolini di Pisa.

RETI: 11’ Occhipinti, 21’ Galloni, 52’ Corvi

NOTE: ammoniti D’Angelo, Filippi A., Cargioli, D’Angina, Belatti, Bertelloni. Espulso Bertelloni al 93’ per doppia ammonizione.



PONTREMOLI- Gli azzurri tornano al successo al "Lunezia" dopo quattro mesi battendo il fanalino di coda Virtus Viareggio per 2-1. Partita non certo esaltante, con gli ospiti che giocano una gara dignitosissima, mentre gli azzurri, che erano partiti con il piede giusto, hanno avuto qualche difficoltà a proporre trame offensive efficaci ma che alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria importante, che ci consente di posizionarci al centro della classifica, seppur in buona compagnia. Occhipinti ha ancora dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, siglando la prima rete e assistendo Corvi nella seconda con un assist molto bello. Domenica prossima trasferta a Cascina per continuare la striscia positiva ed avvicinarsi sempre di più alla salvezza.