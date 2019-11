La Pontremolese si gode la vittoria

Eccellenza -

Tre punti al platino per la Pontremolese che espugna per uno a zero il difficile terreno del Castelfiorentino.



Le parole di mister Bracaloni nel post gara.



"Finalmente una vittoria che ci voleva. Ne abbiamo parlato a lungo in settimana ed abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che in casa ha sempre fatto bene. Siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi determinante nonostante le numerose assenza. Dovevamo dimostrare e comprendere noi stessi che in questo campionato ci possiamo stare ovviamente essendo sempre al 100% delle nostre condizioni. Siamo stati molto bravi ed uniti, una vittoria che descriverei di gruppo. Faccio i complimenti ai ragazzi che stanno lavorando con grande impegno durante la settimana. Grinta, determinazione e "cattiveria" calcistica per poter arrivare al nostro traguardo. Una vittoria meritata su un campo difficilissimo. Tre punti che danno ossigeno alla nostra classifica in attesa di possibili operazioni di mercato invernale anche se non posso che elogiare tutti i ragazzi attualmente a mia disposizione"