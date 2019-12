La Pontremolese saluta Benassi

Eccellenza -

Un addio importante in casa Pontremolese. E' quello di Lorenzo Benassi che saluta la squadra di mister Bracaloni a metà campionato. Una scelta dovuta a motivi lavorativi per il talentuoso giocatore ex San Marco Avenza e Ponte Buggianese.



Per un'operazione in uscita anche una in entrata. Si tratta dell'attaccante classe 1999 Giovanni Vatteroni, ex Spezia, Fezzanese e San Marco Avenza che arriva al Lunezia proprio dalla Covetta dopo non ha trovato molto spazio nelle formazioni di mister Turi.



Domenica prossima 8 dicembre in casa azzurra grande attesa per il derby del Paolo Deste in casa dei cugini della San Marco.



