La Pontremolese riparte con voglia di far bene

Eccellenza -

La Pontremolese inaugura domenica il 2020 con la trasferta sul terreno del "Nardini" di Castelnuovo Garfagnana.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni (foto).



"Durante la pausa natalizia abbiamo continuato con grande impegno le sedute di allenamento ed oggi riprendiamo dopo i due giorni di Capodanno. Inizieremo subito in casa di un avversario tosto come il Castelnuovo Garfagnana che ha da pochissimo cambiato allenatore ed a maggior ragione quindi una gara che diventa delicata soprattutto per loro che stanno lottando per uscire dalla zona bassa della graduatoria che li vede attualmente penultimi. Delicata pero' anche per noi a dire la verità perche' nelle ultime uscite, pur non perdendo non siamo riusciti a trovare il guizzo per portare a casa vittorie ed altri punti per la nostra classifica. Ci rechiamo a Castelnuovo consci del fatto che dovremo trovarci aggressivi e battaglieri perche' altrimenti si faticherà su un campo difficile con un avversario bisognoso di punti.



Per quanto riguarda la squadra i ragazzi si sono allenati sempre con continuità ed impegno. Speriamo di poter recuperare alcuni infortunati che hanno creato difficoltà nell'organizzare settimanalmente le migliori formaizoni da mandare in campo. Anche acausa di questo fattore penso che la squadra arttualmente abia qualche punto in meno rispetto a quello che avrebbe meritatao per il gioco espresso. E' periodo di mercato e molte avversarie si sono rinforzate. Per quanto riguarda noi, un mercato oculato andando in pari tra uscite e nuove entrate e penso che siamo anche riusciti a migliorare la rosa rendendola piu' omogenea. Ora tocca a me, ai ragazzi ed alla società dimostrare che possiamo fare un salto di qualità."