La Pontremolese pareggia a Perignano

Eccellenza - La Pontremolese strappa un importante pareggio ad occhiali dal difficilissimo campo del Fratres Perignano. Un'ottima prestazione da parte dei ragazzi di mister Bracaloni che mettono in cassaforte un altro punto importantissimo per il proprio cammino di Eccellenza.



Le parole di Riccardo Bracaloni nel post gara di Perignano.



"Per essere onesti abbiamo iniziato male la gara concedendo, a causa di errori grossolani, due occasionissime ai padroni di casa e siamo stati fortunati a non essere stati puniti. Errori che non dovranno piu' capitare. Passato il pericolo abbiamo cominciato a giocare ed abbiamo avuto piu' occasioni che in precedenti partite anche se non siamo riusciti a concretizzarle ed in questo momento è il nostro problema piu' grande. Allo stesso tempo siamo bravi a non prendere gol e qualche risultato positivo lo portiamo a casa. i pareggi specialmente in trasferta vanno bene ma occorre cominciare a strappare vittorie e tre punti per la classifica.Ieri comunque la squadra è stata bene in campo, abbiamo sofferto solo praticamente all'inizio creando alcune occasioni importanti. Negativo il fatto dell'episodio dell'infortunio a Menichetti uscito in barella e dovremo valutarne l'entità. Adesso testa alla Massese."