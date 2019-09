La Pontremolese in casa del Camaiore

Eccellenza -

Dopo la bella vittoria interna di sette giorni fa con il Castelnuovo Garfagnana la Pontremolese va a caccia di punti esterni. Gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni domani pomeriggio (ore 15) saranno di scena sul terreno del Comunale di Camaiore per affrontare i blaugrana versiliesi che nelle precedenti due giornate hanno raccolto altrettanti pareggi e quindi a quota 2 in classifica. Partita importante per i lunigianesi che cercano i primi punti lontano da casa dopo al sconfitta di misura all'esordio in casa della Cuoiopelli.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni alla vigilia della gara di Camaiore.



"Andiamo ad affrontare il terzo turno di questa stagione e lo facciamo andando ad in trasferta sul campo di un Camaiore che io ritengo essere un'ottima squadra allestita bene nel mercato estivo e con un buon allenatore che conosco bene. Il Camaiore è un avversario organizzato ed anche noi dovremo farci trovare pronti, compatti ed organizzati per riuscire a portare a casa punti importantissimi per la nostra classifica. naturalmente la vittoria della scorsa settimana ci ha dato morale e fiducia nei nostri mezzi anche se stiamo attraversando un periodo nel quale molti giocatori hanno un po' di acciacchi fisici e solo domenica potro' rendermi contro su chi affidarmi per mandare in campo una squadra competitiva che possa ben figurare. In ogni caso andiamo in campo in undici e quelli che giocheranno sanno che dovranno impegnarsi al massimo dal primo all'ultimo minuto di gioco. Andiamo a fare la nostra partita per portare via il massimo risultato . Siamo una neopromossa con pochi giocatori che da tempo frequentano l'Eccellenza e quindi ogni domenica per noi è un esame da superare, un banco di prova importante per vedere di che pasta siamo fatti e fino a dove possiamo arrivare."