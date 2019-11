Eccellenza - Match esterno della Pontremolese che si recherà sul terreno del "Matteoli" a far visita al Fratres Perignano. Gara impegnativa per gli azzurri che in panchina non avranno Riccardo Bracaloni squalificato per tre giornate.



Le dichiarazioni pre partita di mister Bracaloni



"Domenica andiamo su un campo difficile contro una formazione che sta facendo molto bene in questa fase di inizio campionato. Hanno in primis un reparto avanzato con due attaccanti davvero pericolosi. Dovremo essere bravi a non concedere solo profondità perche' potrebbero farci male. Andremo ad affrontare questa squadra con le nostre solite armi a disposizione e con l'obiettivo dichiarato di strappare punti utili alal nostra classifica. Come già detto dobiamo arrivare alla riapertura del mercato con piu' punti possibili in graduatoria per poi cercare qualche elemento che possa aumentare la forza di un gruppo che comunque ritengo valido. Vi sono delle mancanze strutturali non riguardanti al singolo giocatore. Ci siamo allenati bene in settimana e stiamo recuperando alcuni infortunati . Purtroppo non sarò in panchina dopo aver preso tre giornate di squalifica e francamente senza aver offeso nessuno e non vivere il match dalla panchina mi dispiace. Manca da un po' la vittoria ed anche se su un terreno difficile giocheremo coome sepre per quell'obiettivo."



_____________

NM