La Pontremolese impatta a Castelnuovo

Eccellenza - CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli S., Telloli, Lavorini, Pieroni, Giusti, Marganti, Biagioni, Nardi, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Berlingacci, Corazza, Bachini, Galletti, Turri, Bosi, Casci, Ghafouri, Morelli. All.: Biggeri Michele

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Cattani, Giannantoni, Filippi A., Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti, D Angelo, Corvi. A disp.: Santini, Crispi, De Cillis, Barontini, Vatteroni, Nardini, POSENATO, Diouf, Berzolla. All.: Bracaloni Riccardo

ARBITRO: Colombi Leonardo di Livorno

RETI: 19° D'Angelo, 22° Occhipinti , 40° Marganti, 85° Bosi



CASTELNUOVO GARFAGNANA- Per come si era messa la partita, più due punti persi che uno guadagnato per la Pontremolese, anche se in questo campionato un pareggio in trasferta non è mai da buttare.



La Pontremolese di mister Bracaloni torna da Castelnuovo Garfagnana con un pareggino e un po di delusione per una ripresa giocata con poca personalità nel gestire meglio la palla. Gli azzuri partono fortissimo, trovando il vantaggio dopo 19 minuti con Ricky D'Angelo, tapin dopo una bella spizzata di Occhipinti su cross laterale. Dopo soli tre giri di lancette arriva il raddoppio con bomber Occhipinti, è suo il tocco con la coscia dopo un batti e ribatti in area di rigore. Nella seconda metà del primo tempo la Pontremolese potrebbe addirittura triplicare, ma al 40° il numero 7 locale Morganti accorcia: errore difensivo a sinistra e dopo un contrasto la palla finisce in rete.



Nella ripresa gli uomini di Bracaloni sono troppo rinunciatari e intenti soltanto ad arginare gli attacchi degli avversari. Il meritato pareggio arriva al minuto 85 quando Bosi gonfia la rete con una bella girata di testa da una punizione laterale. Al 90' gli azzurri hanno la grande opportunità, ma il portire di Casa Leon respinge con un miracolo l'incornata di Occhipinti.



Un punto che avvicina la squadra lunigianese (attualmente a quota 19) alla sestultima posizione occupata dal Cascina e Castelfiorentino, adesso distanti solo una lunghezza. La squadra pisana è tornata sconfitta (3-2) dal campo del Montecatini di Marselli che ha fatto un bel balzo verso la metà classifica, raggiungendo la San Marco Avenza a quota 23, mentre i fiorentini hanno avuto la peggio a Cenaia che adesso tallona la Pontremolese a -1.