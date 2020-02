La Pontremolese è pronta per il derby apuano

Eccellenza - Ottimismo e consapevolezza del grande evento. Questo il morale in casa Pontremolese alal vigilia dello storico derby apuano di Eccellenza di domani pomeriggio al "Giampiero Vitali" di Massa.



Queste le parole del tecnico di Carrara alla vigilia del derby apuano.



"Si tratta sicuramente di una sfida affascinante e particolare per la storia della nostra società. Domani giocheremo in uno stadio vero, partite che anche da giocatore volevi assolutamente disputare e penso che sia cosi' anche per i miei ragazzi. La classifica di entrambe le squadre dice che è una partita davvero importante con punti in palio pesantissimi. Noi abbiamo l'obbligo di dare continuità alla bella vittoria di domenica contro il Perignano. La Massese, nonostante stia attraversando un periodo di difficoltà resta a mio avviso una squadra molto forte e dovremo stare molto attenti e non dovremo essere meno di loro sotto il punto di vista della motivazione che comunque credo si trovi da sola a giocare determinate partite. Il calcio è frutto di episodi ma ci faremo trovare pronti per fare al meglio il nostro dovere con l'obiettivo di strappare un risultato utile che sarebbe davvero importante in questo momento del torneo. Mancano sei partite, sei finali e questa per noi è la finalissima. I ragazzi in settimana si sono allenati bene e sono fiducioso."



____________

ennemor