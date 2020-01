La Pontremolese è attesa da dieci finali

Eccellenza - E' una Pontremolese in salute quella che nelle ultime uscite di campionato è riuscita a portar via i tre punti risalendo i gradini della classifica fino a portarsi momentaneamente fuori dalla zona playout. Nell'ultimo turno di campionato gli azzurri di mister Bracaloni (foto) hanno avuto la meglio sul fanalino di coda Virtus Viareggio al termine di una gara che pero' non è piaciuta molto al tecnico che salva solo la vittoria mentre da rivedere l'atteggiamento in campo dei suoi ragazzi. Intanto la Pontremolese si sta preparando ad un'altra sfida importante ovvero il match esterno di domenica quando Occhipinti e compagni scenderanno sul rettangolo di gioco del Cascina. Una gara che si preannuncia davvero molto impegnativa coi padroni di casa nerazzurri che seguono i lunigianesi di una sola lunghezza e lottano anch'essi per evitare i playout. Pontremolese col morale alto che deve sfruttare al meglio il momento positivo e cercare di strappare un risultato utile dal terreno piano in modo di proseguire sul cammino intrapreso ovvero quello di allontanarsi dalle sabbie mobili verso posizioni di classifica piu' tranquille. La squadra di Bracaloni è ora attesa da dieci gare che, come dice lo stesso tecnico di Carrara saranno dieci finali da giocare al 100% delle possibilità per raggiungere il traguardo prefissato ad inizio stagione ovvero quello della salvezza nel massimo campionato regionale.



Questo il cammino degli azzurri da domenica alla fine della regular season. Cascina-Pontremolese, Pontremolese-Tau Calcio Altopascio, Fucecchio-Pontremolese, Pontremolese-Fratres Perignano, Massese-Pontremolese, Pontremolese-Pro Livorno Sorgenti, Pontremolese-Castelfiorentino, San Miniato Basso-Pontremolese, Pontremolese-San Marco Avenza, Atletico Cenaia-Pontremolese.