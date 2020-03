La Pontremolese costretta a restare ai box

Eccellenza - La Pontremolese, come tutte le altre squadre professionistiche e dilettanti è momentaneamente ai box. Gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni non possono pero' neppure allenarsi in vista di una ripresa del campionato prevista attualmente ai primi di aprile e questo rappresenta un grosso problema al di la di quello ben piu' grande delì'emergenza sanitaria.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni



"Si tratta di un momento davvero difficile. Dobbiamo essere concentrati in primis sulla tutela della nostra salute e di quella degli altri. Cerchiamo di fare tutto quello che ci viene detto di fare al fine di poter risolvere questa situazione nel piu' breve tempo possibile. Se tutti noi ci atteniamo alle disposizioni sicuramente prima potranno esserci miglioramenti sostanziali. Ovvio che se ognuno invece si comporta come vuole la cosa diventa molto piu' complicata e pericolosa.



Parlare di calcio in questo momento sembra davvero una cosa strana ma anche per qual che riguarda la squadra la situazione è assai complicata in quanto non ci stiamo allenando per i provvedimenti presi ed allo stesso tempo si pensa ad una ripresa del campionato il 3 aprile.



Ovvio che, se sarà quella , come ci si augura tutti, il momento di riprendere la stagione sarà impossibile presentarsi in campo senza aver disputato allenamenti. Per adesso abbiamo provveduto a distribuire programmi di allenamento individuali ai giocatori in modo di tenerli il piu' possibile in "forma" e sono certo che verranno rispettati ma il calcio è sport di gruppo ed occorre allenarsi assieme. C'è ancora tanta confusione anche se, ripeto la prima cosa è fare di tutto per uscire il prima possibile da questa emergenza."



_____________

