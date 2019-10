La Pontremolese cerca punti ad Altopascio

Eccellenza - Appuntamento fuori casa per la Pontremolese che si prepara al match di Altopascio sul campo del Tau Calcio. Gli azzurri scenderanno sul terreno lucchese domenica pomeriggio alle ore 15. Obiettivo è quello di portar via un risultato utile che possa continuare la striscia positiva nonostante il Tau Calcio sia una formazione che in estate si è resa protagonista di un mercato di livello con obiettivo il vertice della graduatoria.



Le impressioni di mister Riccardo Bracaloni (foto) alla vigilia dell'importante gara.



"Andiamo ad affrontare, a partire da quella col Tau, una serie di partite con squadre di primo livello contro formazioni che hanno rose giocatori costruite per cercare le posizioni di vertice della graduatoria. Andiamo ad Altopascio consapevoli di andare ad incontrare una signora squadra, dobbiamo far si che la nostra voglia, il nostro atteggiamento sia al massimo per poter arrivare a raggiungere un risultato positivo: la partita è stata preparata in settimana molto bene nonostante ancora qualche defezione anche se il numero a disposizione è piu' ampio rispetto alle ultime uscite. Andiamo la a giocarci le nostre carte. Sappiano che sarà dura ma sappiamo anche che, giocando da Pontremolese, vendiamo sempre cara la pelle. Non abbiamo paura di nessuno questo è certo. Obiettivo è quello di migliorarci di settimana in settimana lavorando sodo durante la settimana."