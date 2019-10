Eccellenza -

La Pontremolese a caccia di punti a Montignoso. Gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni scenderanno infatti in campo domenica 6 ottobre sul rettangolo di gioco in sintetico del "Del Freo" di Montignoso attesi della Virtus Viareggio. I versiliesi infatti dopo aver comprato il titolo sportivo del Montignoso (ex Portuale) hanno stabilito il loro campo di gioco delle gare interne presso la nuoa struttura della Renella che da pochi mesi è attrezzata con un nuovissimo campo in erba artificiale. Benassi e compagni si troveranno di fronte un avversario col morale davvero molto basso considerata l'ultima posizione ed ancora zero punti in classifica ma allo stesso tempo con grande voglia di invertire la rotta e cominciare la risalita. Proprio per questo la società bianconera in settimana ha esonerato mister Fabrizio Tenerani per affidare al panchina a mister Bianconi.



Mister Bracaloni ha fatto lavorare sodo in settimana i ragazzi per cercare di arrivare all'appuntamento con al Virtus nelle migliori condizioni fisico atletiche dopo la belle prestazione di domenica scorsa al Lunezia nel pareggio a reti inviolate contro il Montecatini.



Virtus Viareggio-Pontremolese sarà diretta dal signor Mancini di Pistoia (Assistenti: Bertini e Capanni di Firenze)



