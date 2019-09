Eccellenza - Importantissimo successo casalingo della Pontremolese che nella prima gara di Eccellenza disputata sul terreno di casa del Lunezia supera per due a uno il Castelnuovo Garfagnana conquistando con merito i primi punti stagionali in classifica. Gara non semplice contro un avversario storicamente ostico.



Questo il commento di mister Riccardo Bracaloni.



"Per noi si trattava di una gara estremamente importante. Per come abbiamo giocato la definirei in tutta onestà la piu' brutta di quelle disputate fino a quest'oggi ma alla fine era di fondamentale importanza conquistare punti e ci siamo riusciti. Siamo stati comunque bravi in quanto abbiamo trovato una squadra che corre e che lotta, un passo in avanti sotto questo punto di vista rispetto alle precedenti prestazioni.Dopo aver iniziato non brillantemente abbiamo preso in mano la gara andando in vantaggio senza rischiare praticamente niente ed anzi siamo riusciti anche a raddoppiare nella ripresa che abbiamo interpretato nel migliore dei modi. La gara a quel punto sembrava essere in discesa ma cosi' non è stato con gli avversari che hanno trovato il gol dell'1-2. Ho inoltre dovuto fare dei cambi a causa di alcuni problemi fisici . Potevamo chiuderla in due o tre occasioni per il tre a uno ma cosi' non è stato. Chiaro che nel finale salisse un po' d'ansia di rischiare di vedere vanificato tutto il nostro sforzo. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti e sono contento in primis per i ragazzi che meritano di vedere premiati gli forzi profusi in campo e di essere supportati in questop da tutto l'ambiente"



Adesso gli azzurri si preparano ad un altro nuovo appuntamento ovvero la gara esterna di domenica prossima sul terreno di gioco del Camaiore.



