Eccellenza -

La Pontremolese blinda la "vecchia guardia". Dopo l'arrivo di mister Riccardo Bracaloni la società azzurra ha deciso di riconfermare cinque importantissimi giocatori che hanno contribuito in maniera fattiva alla promozione in Eccellenza. In primis bomber Simone Occhipinti (foto) quest'anno a segno per ventuno volte. Si tratta di una riconferma di prim'ordine per poter affrontare al meglio un torneo difficile come quello di Eccellenza dove molte volte un attacco prolifico puo' sicuramente fare scalare i gradini della classifica.



Un'altra conferma di spessore è quella che riguarda il centrocampista Cristian Spagnoli anch'egli colonna portante dell'ossatura della squadra lunigianese. Altri tre nomi che anche il prossimo anno calcheranno il terreno del Lunezia sono Francesco Bernieri, Ivan Cacchioli e Riccardo D'Angelo. Mister Bracaloni e la società intanto stanno vagliando altri nomi sia per quanto riguarda la riconferma sia giocatori di altre squadre da poter inserire nella rosa in vista dell'inizio della preparazione estiva alla quale manca poco piu' di un mese.