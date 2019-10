La Pontremolese beffata in pieno recupero

Eccellenza -

La Pontremolese si morde le mani. Quando ormai sembrava essere riuscita a strappare un pareggio dal terreni di Altopascio i padroni di casa del Tau Calcio al 93' trovavano il gol vittoria lasciando a bocca asciutta gli azzurri protagonisti di un buon match dove pero' non sono riusciti a far male ai lucchesi nei momenti giusti.



Il commento post gara di mister Riccardo Bracaloni.



"Davvero un peccato. Avevamo giocato un primo tempo molto buono , peccato per le molte azioni creato dove non siamo riusciti a finalizzare denunciando inconcludenza e cinismo in area avversaria. Nella ripresa abbiamo concesso poco al Tau Calcio e siamo stati pericolosi ancora in altre due occasioni in cui potevamo fare male. Poi in pieno recupero a partita praticamente finita abbiamo subito un'infilata che non è da noi. Dobbiamo lavorare e molto perche' non è accettabile quando mancano due minuti alla fine del recupero prendere gol a questa maniera che compromettono quanto di buono fatto per tutto il match. Dalla partita di ieri dovevamo portare a casa il risultato utile e ci siamo condannati praticamente con le nostre mani. Un punto che, visti i risultati delle altre, sarebbe stato d'oro. Sappiamo sin da agosto che in Eccellenza dovremo soffrire. Ad Altopascio abbiamo fatto un'ottima partita terminata pero' nel peggiore dei modi. Dobbiamo ricaricare le pile e ,come ho detto ai ragazzi, testa alta , lavorare sodo in settimana ed andare in campo consapevoli dei nostri mezzi in un campionato difficile ma allo stesso tempo livellato nel quale puoi vincere o perdere con chiunque."